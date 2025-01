Não é o chuveiro, nem o ar-condicionado: confira o verdadeiro vilão da conta de energia

Embora esses aparelhos consumam bastante energia, existe outro eletrodoméstico que pode estar fazendo você gastar mais

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quando a conta de energia chega mais alta do que o esperado, a maioria das pessoas logo culpa o chuveiro elétrico ou o ar-condicionado.

Embora esses aparelhos consumam bastante energia, existe outro eletrodoméstico que pode ser o verdadeiro vilão da sua conta.

Surpreendentemente, é a geladeira que muitas vezes pesa mais no orçamento.

Apesar de ser indispensável, seu funcionamento contínuo pode representar uma boa parcela do consumo total de energia em uma casa.

A geladeira consome muita energia porque precisa estar ligada 24 horas por dia para manter os alimentos refrigerados.

Se ela não estiver em boas condições, esse consumo pode ser ainda maior.

Um dos fatores que mais contribuem para o gasto excessivo é a borracha de vedação da porta.

Quando está desgastada ou não fecha corretamente, o motor precisa trabalhar mais para manter a temperatura interna, o que aumenta o consumo de energia.

Além disso, abrir a geladeira com frequência ou deixá-la aberta por muito tempo também faz o motor trabalhar mais, elevando ainda mais o gasto.

Para reduzir o impacto da geladeira na sua conta de energia, existem algumas práticas simples que podem fazer toda a diferença.

Primeiro, verifique regularmente a vedação da porta. Se perceber que está frouxa ou danificada, substitua a borracha o quanto antes.

Outra dica é evitar colocar alimentos quentes diretamente na geladeira, pois isso eleva a temperatura interna e aumenta o consumo de energia para resfriá-los.

Além disso, ajuste o termostato de acordo com a estação do ano. Durante o inverno, por exemplo, é possível diminuir a potência do resfriamento sem comprometer a conservação dos alimentos.

E, claro, evite sobrecarregar a geladeira com itens em excesso, pois isso dificulta a circulação de ar frio e força o motor a trabalhar mais.

Manter a geladeira limpa, especialmente a parte traseira onde ficam as serpentinas, também é fundamental.

O acúmulo de poeira impede a dissipação do calor, prejudicando o desempenho do aparelho e aumentando o consumo de energia.

