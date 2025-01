Onde assistir Anápolis x Vila Nova pelo Goianão neste domingo (19)

Galo da Comarca começou campeonato com empate, enquanto Colorado conseguiu vitória apertada

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2025

Anápolis e Vila Nova se enfrentam neste domingo (19). (Foto: clicanuto-AFC / Roberto Correa-VNFC)

O Vila Nova volta a campo neste domingo (19), para enfrentar o Anápolis, depois de vencer a Aparecidense na estreia do Campeonato Goiano de 2025.

Agora na segunda rodada da competição, o jogo será realizado no estádio Jonas Duarte, localizado no Jardim Ana Paula, no município anapolino. A bola rola a partir das 16h.

O Galo da Comarca iniciou o Goianão com um empate, jogando na casa do CRAC, nesta quarta-feira (15). A equipe abriu o placar com Ariel, no final do primeiro tempo.

Contudo, ainda no início da segunda etapa, Cléo Silva deixou tudo igual para o Leão, decretando o placar final de 1 a 1.

Dessa forma, o Anápolis começou o campeonato em 5º lugar, empatado em número de pontos com o próprio CRAC, Atlético-GO e Jataiense.

Já o Tigrão conseguiu os três pontos após passar um sufoco contra o Camaleão. Foi apenas aos 43 minutos do segundo tempo que Bruno Mendes, de pênalti, conseguiu fazer o gol solitário da partida.

Com isso, o Colorado se encontra em 4º no ranking, com a mesma pontuação de Inhumas, ABECAT e Goiatuba.

A TBC fará a transmissão do confronto, de forma exclusiva, pela TV aberta. No entanto, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.