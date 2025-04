Pudim no copo: fica pronto em apenas 3 minutos e é uma delícia

Receita virou a queridinha dos internautas e bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 01 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / receiticas.br)

O pudim é um doce clássico e foi eleito uma das melhores sobremesas do Brasil. O doce é fácil de preparar, é muito gostoso e pode comer a qualquer hora do dia.

Assim, ele pode ser feito assado no forno, em banho maria, com ingredientes que vão na geladeira, no liquidificador, em variação em gelatina, ou até mesmo na Air Fryer.

Só que uma receita diferente de pudim viralizou nas redes sociais e se tornou a queridinha dos internautas. Trouxemos para você experimentar também!

Ingredientes da receita

Para a calda do pudim

– 1 xícara de açúcar;

– 1/2 xícara de água quente.

Em uma panela, coloque o açúcar e deixe derreter bem. Em seguida, coloque a água quente e espere derreter.

Ingredientes para o preparo do pudim

– 3 ovos;

– 1 lata de leite condensado;

– 2 caixinhas de cremes de leite;

– 6 xícaras ou 6 copos americanos;

– Papel alumínio;

– Panela de pressão.

Como preparar o pudim

Em uma tigela, coloque os ovos e misture eles bem. Acrescente o leite condensado, os cremes de leite e misture bem novamente.

Em seguida, coloque a mistura em uma jarra, pegue os copos americanos e coloque a calda do pudim dentro de cada um deles.

Despeje a mistura nos copos e cubra com papel alumínio. Coloque os copos na panela de pressão e adicione água até a metade deles. Tampe a panela e quando for pegar pressão, deixe por 3 minutos.

Feito isso, espere esfriar e coloque os copos na geladeira! Por fim, depois é só desenformar e curtir o seu pudim fresquinho!

