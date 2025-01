Onde assistir Goiás x CRAC pelo Goianão neste sábado (18)

Enquanto Esmeraldino estreou com derrota no campeonato, Leão conseguiu arrancar empate diante do Anápolis

Augusto Araújo - 17 de janeiro de 2025

Goiás e CRAC se enfrentam neste sábado (18). (Foto: Divulgação-GEC / Matheus Almeida-CRAC)

Depois de um tropeço na estreia do Campeonato Goiano, o Goiás volta a campo neste sábado (18), para tentar conquistar os primeiros pontos de 2025. O adversário da vez é o CRAC, de Catalão.

A bola rola a partir das 16h, no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

Na primeira rodada da competição, o Esmeraldino foi surpreendido pelo Goiatuba, jogando na cidade de interior que dá nome ao clube.

Gean Correia e Lagoa balançaram as redes para os donos da casa, ainda no primeiro tempo. Já na etapa final, Tadeu marcou o gol de honra do Alviverde. Placar final 2 a 1.

Dessa forma, o Goiás começou o Goianão na 9ª posição, ocupando a metade de baixo do torneio e fora da zona de classificação para o mata-mata.

Já o Leão empatou com o Anápolis em 1 a 1. Ariel abriu o placar para o Galo da Comarca, nos acréscimos da primeira etapa. Contudo, ainda no começo do segundo tempo, Cléo Silva deixou tudo igual para os mandantes da partida.

Com isso, o CRAC ocupa a 6ª colocação no ranking, empatado em número de pontos com o próprio time anapolino, o Atlético-GO e o Jataiense.

A TBC fará a transmissão do confronto, de forma exclusiva, pela TV aberta. No entanto, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.