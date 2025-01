Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção com aviso direto aos casais

Devido a algumas situações que ele teve que vivenciar, condutor resolveu tomar uma atitude drástica

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Reprodução Instagram)

A vida de quem trabalha como motorista de aplicativo não é nada fácil. As situações que eles vivenciam são diversas e só mesmo uma câmera para registrar tudo o que acontece.

Assim, por conta dos vários tipos de perfis de passageiros que transportam diariamente, alguns condutores precisam tomar algumas medidas drásticas em suas viagens.

Dessa forma, por conta de uma situação que se repetia várias vezes, um motorista de aplicativo resolveu tomar uma atitude e viralizou nas redes sociais.

O que era para ser só um dia de viagens e atendimentos aos passageiros, acabou se tornando um momento que viralizou nas redes sociais.

Assim, o registro de uma placa com teor rígido e regras fixadas no vidro da porta do passageiro do carro de um motorista chamou a atenção dos internautas.

Cansado de tanto transportar casais que faziam pegação ou mesmo confundiam o veículo com um ambiente de motel, ele tomou atitude.

O condutor fixou uma placa pedindo para que todo mundo que adentrava o seu local de trabalho respeitasse ele e não praticasse cenas amorosas lá dentro.

A motivação da placa foi porque muitos passageiros passavam dos limites e não ligavam que ele estava ali dentro prestando um serviço. A placa veio no intuito de diminuir e evitar que ele presenciasse cenas lamentáveis em seu veículo de trabalho.

Veja o recado da placa que ele fixou:

“Aos casais, por favor, sem pegação no meu carro. Aqui não é motel, tenham respeito por alguém que vocês nem conhecem…”

