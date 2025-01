Bombeiros localizam corpo de jovem que desapareceu em rio de Porangatu

Vítima teria caído nas águas próximo à cabeceira de uma ponte da BR-153

Paulo Roberto Belém - 18 de janeiro de 2025

Corpo do jovem foi resgatado das águas do Rio do Ouro (Foto: Divulgação)

O corpo de um jovem, de 22 anos, foi resgatado neste sábado (18) das águas do Rio do Ouro, em Porangatu, no Norte Goiano, três dias após ter desaparecido ao cair no mesmo local.

A ação foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros, que estava realizando buscas desde a última quinta-feira (16), quando a vítima teria caído próximo à cabeceira de uma ponte da BR-153.

Uma equipe de quatro militares esteve à frente das operações de busca. Entretanto, o jovem foi localizado sem vida a uma distância de três quilômetros de onde teria caído.

Os militares usaram técnicas de mergulho para resgatar o corpo e trazê-lo ao espaço de terra firme mais próximo.

O Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu foi acionado e fez o recolhimento da vítima, que foi levada para a unidade do órgão para os procedimentos convenientes à situação.