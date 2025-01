Cantor Juliano, da dupla com Henrique, dá partida em avião com método “raiz”

Além de seguir carreira musical, Juliano também tem certificação de piloto de aeronaves

Natália Sezil - 18 de janeiro de 2025

Cantor foi flagrado girando a turbina da aeronave. (Foto: Reprodução)

Famoso por hits como “Na hora da raiva” e “Cuida bem dela”, da dupla com Henrique, o cantor Juliano viralizou esta semana ao ser flagrado usando um método “raiz” para dar partida em um avião.

O vídeo de apenas 50 segundos, publicado pelo usuário Flight Goiás (@flightgoias), mostra o músico girando manualmente uma turbina, diversas vezes, até ela “dar o tranco” e passar a girar sozinha.

O registro alcançou 885 mil visualizações no TikTok, com quase 20 mil curtidas e mais de 600 comentários de internautas e fãs falando sobre a atitude do cantor.

Alguns usuários se preocuparam com a segurança de Juliano, questionando se o procedimento não seria perigoso, enquanto outros lembraram uma informação importante sobre ele: “é piloto já há vários anos, sabe o que está fazendo”, comentaram.

Um outro internauta ainda tentou explicar o que ocorre no vídeo: “Alguns motores pedem no manual que você rotacione ele manualmente por x voltas para que o óleo concentrado seja novamente distribuído. Faz parte do checklist do piloto antes de cada voo”, justificou.