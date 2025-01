Conheça a história de uma das primeiras universidades do Brasil e que nasceu em Goiás

Portal 6 irá reconstituir parte da história deste marco em comemoração ao Dia da Universidade - no dia 18 de janeiro

Thiago Alonso - 18 de janeiro de 2025

Sala de aula da UFG nos anos 1960. (Foto: Reprodução/UFG)

Em 2025, se completam 126 anos desde a inauguração da primeira universidade de Goiás, a chamada Academia de Direito de Goyaz, a 9ª em território nacional, que mais tarde evoluiria para Universidade Federal de Goiás (UFG).

Criada no dia 13 de agosto daquele ano, a instituição teve aval a partir do artigo 32 da Lei nº 186, mas foi instalada oficialmente somente cinco anos depois, no dia 24 de fevereiro de 1903.

Apesar disso, em 1909, o governo estadual, à época presidido por Miguel da Rocha Lima, fechou a academia “provisoriamente”, retornando somente em 1915.

Foi assim que, em 10 de junho de 1915, foi criada a Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, que também não durou muito tempo, visto que, em 1920, foi fechada novamente, após embates entre a direção e o corpo docente.

Uma nova reabertura aconteceu naquele mesmo ano, quando, em junho, a Faculdade de Direito do Estado de Goiás ressurgiu como uma ‘rival’ à altura de outras escolas de Direito do país, se consolidando somente em 1936, período em que passou a ser reconhecida em todo o território nacional.

Já por volta de 1945, a universidade colecionava outros cursos, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia, Escola de Engenharia e uma gama de outras graduações, o que auxiliou na federalização da instituição em 1959, período em que a sede foi transferida do Setor Central de Goiânia para o Setor Leste Universitário, localização que se tornou definitiva.

Com este grande marco, logo no ano seguinte, sob a Lei nº 3.834-C, de 14 de dezembro de 1960, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek, foi criada e oficializada a Universidade Federal de Goiás (UFG), após a fusão de outras cinco universidades.

Onze anos depois, mais um avanço importante para a instituição: a criação do Campus Samambaia, localizado entre os bairros Itatiaia e Alice Barbosa, com a pedra fundamental colocada no dia 04 de maio de 1971, sendo que as primeiras unidades foram implantadas em 1973.

Hoje, 126 anos desde a inauguração da Academia de Direito de Goyaz, a, agora UFG, conta com mais de 109 cursos de graduação, além de pós-graduação, como mestrados, doutorados e mestrados profissionais.