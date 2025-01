Jovem larga carro com as portas abertas no meio da rua e invade casa da ex para agredi-la

Vítima, que já possuía medidas protetivas contra o suspeito, acionou a Lei Maria da Penha após o ocorrido

Thiago Alonso - 18 de janeiro de 2025

Carro foi deixado com as portas abertas na rua. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 29 anos foi preso após invadir a residência da ex-companheira e agredi-la, na noite desta sexta-feira (17), em Anápolis.

Segundo a vítima, ela estava em casa com o bebê quando o suspeito enviou uma mensagem avisando que iria visitá-las, já que, mesmo separados, ele costumava visitar a filha pequena periodicamente.

A mulher, no entanto, recusou a visita, afirmando que ele havia consumido bebidas alcoólicas e sempre ficava alterado quando bebia.

Apesar do pedido, o suposto autor se dirigiu ao endereço enfurecido, largando o carro com as portas abertas no meio da rua e invadindo o lote ao passar por um portão que não fechava direito.

Chegando já alterado no local, ele teria iniciado uma discussão com a ex-companheira, até que, em dado momento, ele teria tentado enforcá-la, apertando o pescoço dela com força. Assustada, a vítima conseguiu reagir, momento em que o jovem fugiu do local.

Ela então acionou a Patrulha Maria da Penha, que se dirigiu ao endereço e conseguiu localizar o suspeito ainda nas proximidades.

Ao ser questionada sobre o ocorrido, a mulher explicou que possuía medidas protetivas contra o jovem, mas havia retirado as mesmas devido à necessidade de ele ver o bebê do casal.

Na delegacia da Polícia Civil (PC), foi constatado que o suposto autor possuía passagens criminais e, diante das novas denúncias, foi emitido um novo Auto de Prisão em Flagrante.

Agora, o caso será encaminhado pelas autoridades competentes, que darão continuidade aos trâmites da ocorrência.