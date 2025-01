Música de Ney Matogrosso com Ritchie é barrada por disputa de direitos autorais

O single, uma regravação do sucesso de Secos e Molhados, estava próximo de ser disponibilizado nas plataformas de áudio

Folhapress - 18 de janeiro de 2025

Ney Matogrosso. (Foto: Marcos Hermes/Divulgação)

(FOLHAPRESS) – O lançamento da gravação do single “Fala” com Ney Matogrosso e Ritchie foi cancelado. O single, uma regravação do sucesso de Secos e Molhados, estava previsto para ser disponibilizado nas plataformas de áudio nesta terça-feira, 21, conforme anunciado anteriormente pela gravadora Biscoito Fino.

“Por questões autorais pendentes, a gravadora Biscoito Fino precisou realizar o takedown e cancelar o lançamento do single ‘Fala’, com Ritchie e Ney Matogrosso, programado para 21/01. Ainda não há uma nova previsão para o lançamento do fonograma em questão”, informou a gravadora em nota oficial.

De acordo com a assessoria de Ney Matogrosso, a regravação do single não foi autorizada pela editora de Luhli, uma das compositoras de “Fala”. A música foi escrita em parceria com João Ricardo e lançada pelo grupo Secos e Molhados em 1973, no álbum de estreia do trio formado por Ney, João Ricardo e Gerson Conrad.

Nas redes sociais, a gravadora havia anunciado o lançamento do single, destacando que Ritchie e Ney Matogrosso iriam “redescobrir ‘Fala’, um clássico atemporal dos Secos e Molhados”. A publicação, no entanto, foi apagada após o cancelamento.

O single, gravado em 2024, fazia parte de um projeto de regravações conduzido por Ritchie. O cantor inglês já havia, no entanto, gravado outras versões de “Fala”: em 2002, no projeto comemorativo Assim Assado, em homenagem aos Secos e Molhados e no seu DVD ao vivo, lançado em 2009.

A banda Secos e Molhados se desfez em 1974, após Ney e Gerson Conrad romperem relações com João Ricardo. Apesar disso, Ney já havia lançado uma versão solo ao vivo de “Fala” em 2011 e regravou outros sucessos do grupo, como “Sangue Latino”, de 1973.