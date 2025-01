Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros

Condutor fez o que muitos passageiros desejam, ao embarcar em uma viagem, mas não têm coragem

Magno Oliver - 18 de janeiro de 2025

Se engana muito quem pensa que motorista de aplicativo não trabalha e que eles só ficam no bem bom andando de carro no ar condicionado o dia inteiro. Todos os dias eles vivem momentos diversos e só mesmo uma câmera para registrar tudo o que acontece.

Ao invés de um ambiente de conversa forçada entre condutor e passageiros, um motorista de aplicativo teve uma ideia que garantiu um trajeto mais tranquilo e confortável.

Dessa forma, por conta de uma situação que se repetia várias vezes, um motorista de aplicativo resolveu tomar uma atitude e viralizou nas redes sociais.

Uma placa no carro de um motorista de aplicativo chamou a atenção de passageiros. O recado fez tanto sucesso que viralizou em grupos de WhatsApp de colegas de trabalho do homem.

Assim, o registro de uma placa com teor bem-humorado e direto fixado no vidro da porta do passageiro do carro de um motorista chamou a atenção dos internautas.

Cansado de tanto transportar pessoas que socializavam muito e conversavam bastante com ele, ele resolveu tomar uma atitude inusitada.

Muitos passageiros se sentiram atraídos pela sinceridade e leveza do motorista, que prefere focar na música durante a viagem, ao invés de ficar forçando longas conversas até o fim do trajeto.

A mensagem, escrita de forma bem-humorada e direta, diz: “Estou ouvindo música, só interrompa se for falar algo sobre a viagem.”

A motivação da placa veio após perceber que, muitas vezes, seus passageiros faziam perguntas ou tentavam iniciar conversas sem relação com a viagem.

Assim, isso gerava desconforto para ele, pois estava ouvindo música e não queria interromper o momento. A placa serviu, então, como um lembrete simpático e direto sobre as expectativas para a viagem, tornando a comunicação mais clara e sem constrangimentos.

