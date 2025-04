Truque simples para evitar que seus vidros não fiquem embaçados na chuva

Tutorialzinho vai te ajudar com um problema que incomoda muita gente em dias chuvosos

Magno Oliver - 19 de abril de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A cena é a seguinte: você pega o carro, sai de casa e, de repente, começa a cair aquela chuva forte que deixa todos os vidros embaçados. O desespero para enxergar a pista bate e você não sabe o que fazer, não é mesmo?

Assim, em períodos de fortes chuvas, o problema do vidro embaçado ou mesmo o retrovisor muito molhado atrapalha a visão periférica de quem dirige. Isso pode causar acidentes graves, é preciso muita cautela em direção chuvosa.

Só que um truque simples e bombado no TikTok trouxe uma luz no fim do túnel para quem sofre com esse problema de vidro ou retrovisor embaçado na chuva.

Truque simples para evitar que seus vidros não fiquem embaçados na chuva

Várias trends no TikTok trouxeram um produto caseiro que todo mundo tem em casa como solução para um problema que é dor de cabeça em dias chuvosos.

Para acabar com os vidros embaçados, um pouco de pasta de dente para melhorar o campo periférico de visão na estrada. Simples e prático, não é mesmo?

Assim, o tutorial ensina que para evitar que a água se acumule nos espelhos e retrovisores, basta limpar a região antes que o veículo pegue chuva.

Passe uma pequena quantidade de pasta de dente sem macro abrasivos, os famosos cristais presentes em cremes dentais. Feito isso, espalhe pela superfície do retrovisor até que fique bem transparente.

A explicação, segundo o tutorial dos internautas, é que a camada fina de pasta que se cria age como um hidro-repelente. Assim, ele não deixa que a água ou vapor se acumulem.

A pasta tem ação repelente por possuir componentes que quebram a tensão superficial das moléculas de água.

