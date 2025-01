6 filmes de romance baseados em histórias reais para se apaixonar e aquecer o coração

Se você é fã de filmes que misturam emoção, paixão e realidade, essa é a lista perfeita

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2025

(Foto: Divulgação/PlayArte)

Os filmes de romance são queridinhos por grande parte do público, afinal, essas produções têm a incrível capacidade de nos emocionar.

Mas o que muita gente não sabe é que algumas dessas histórias são baseadas em acontecimentos reais, tornando tudo ainda mais especial.

Se você é fã de filmes que misturam emoção, paixão e um toque de realidade, prepare-se para se emocionar e ficar encantado com essas lindas histórias.

1. Diário de uma Paixão

Baseado no livro de Nicholas Sparks, escrito com inspiração na história real dos avós de uma ex-mulher do autor, este clássico funciona como um abraço em dias ruins.

O filme acompanha a intensa história de Noah e Allie, dois jovens que, embora sejam de classes sociais diferentes, se apaixonam perdidamente e fazem de tudo para ficar juntos.

2. Sempre ao Seu Lado

Embora este filme também aborde a lealdade entre um cão e seu dono, ele trata de um tipo de amor que é impossível não se emocionar — o choro é quase inevitável.

Baseado na vida real de Hachiko, um cachorro japonês que aguardava o retorno de seu dono todos os dias na estação de trem, o filme é uma linda homenagem a essa impressionante história.

3. A Teoria de Tudo

Este emocionante filme retrata a vida do renomado físico Stephen Hawking e seu relacionamento com sua primeira esposa, Jane Hawking.

A trama comovente, que mistura amor, ciência e superação, funciona como um remédio para dias ruins, mas também retrata de forma crua como a vida muda constantemente.

4. Titanic

Embora o romance entre Jack e Rose seja fictício, o filme foi inspirado em eventos reais, e alguns personagens foram baseados em tripulantes.

Mesmo sendo, em parte, sobre uma enorme tragédia, a paixão entre os protagonistas foi tão intensa e marcante que transformou o filme em um verdadeiro clássico.

5. Um Sonho Possível

Este filme biográfico aborda a vida de Michael Oher, um jogador de futebol americano que encontrou sua verdadeira família graças à generosidade de uma mulher.

Apesar de ser focado na trajetória de superação do atleta, a obra também apresenta uma história de amor e acolhimento em família, tão poderosa quanto qualquer romance.

6. Comer Rezar Amar

Por fim, baseado em um best-seller autobiográfico, o filme conta a história de uma mulher que decide viajar pelo mundo após um divórcio.

Durante sua jornada pela Itália, Índia e Indonésia, Elizabeth não apenas encontra a si mesma, mas também descobre um novo amor.

