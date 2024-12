6 filmes natalinos encantadores para maratonar na Netflix

De comédias românticas a histórias repletas de magia, esses filmes natalinos são a pedida certa para o feriado

Ruan Monyel - 23 de dezembro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

O Natal é uma época mágica, repleta de tradições especiais, e dentre elas, nada combina mais com o clima aconchegante das festas do que uma boa maratona de filmes natalinos.

Seja para curtir em família, com amigos ou até mesmo sozinho, essas produções têm o poder de nos encantar com a verdadeira essência do Natal.

De comédias românticas a histórias repletas de magia, esses 6 filmes disponíveis na Netflix vão deixar seu coração quentinho durante o feriado.

1. A Princesa e a Plebeia

Com Vanessa Hudgens em um papel duplo, onde ela interpreta duas mulheres idênticas, o filme é uma comédia romântica irresistível.

A trama gira em torno de uma plebeia e uma duquesa que decidem trocar de lugar durante o Natal. Assim, uma aventura hilária e contagiante começa a acontecer.

2. Amor com Data Marcada

Para quem gosta de romances leves, mas com um toque ácido de comédia, esse filme natalino é uma ótima pedida.

A trama conta a história de Sloane e Jackson, dois desconhecidos que decidem ser “parceiros de festas” para evitar perguntas desconfortáveis da família, mas, com o tempo, o amor se torna inevitável.

3. O Feitiço de Natal

Um filme natalino que mistura romance e fantasia de forma encantadora, cuja história segue Abby, uma fotógrafa que herda um calendário mágico capaz de prever os eventos especiais do Natal.

Porém, ao longo da história, Abby descobre que a magia natalina pode trazer não apenas surpresas, mas também o amor que ela tanto procura.

4. Uma Segunda Chance para Amar

É uma comédia romântica encantadora que mistura humor, emoção e drama, mas com um final que vai surpreender todos os espectadores.

A trama acompanha Kate, uma jovem que trabalha como elfa e vive cercada por ressentimentos, até que ela conhece Tom, um homem misterioso que a incentiva a ver o mundo de maneira diferente.

5. Diário de Noel

Nesse filme natalino o foco é uma linda reflexão sobre a vida, com uma história encantadora que vai aquecer o coração dos espectadores.

A história acompanha Jacob, que, ao retornar à sua cidade natal, encontra um diário antigo que pode conter segredos sobre seu passado e o de Rachel, uma jovem em busca de sua mãe biológica.

6. Missão Presente de Natal

Por fim, esse é um filme natalino que combina romance, solidariedade, bravura e amor. Assim, a história acompanha Erica, uma assessora política que é enviada para uma base aérea durante o Natal.

Ao chegar, a jovem conhece Andrew, um piloto da Força Aérea que lidera a operação que destina brinquedos para crianças carentes.

