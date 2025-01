Barbeiro revela história divertida que aconteceu com casal de clientes de Anápolis

Casal compareceu para realizar um corte, que seria feito apenas no rapaz mas, alguns dias depois, voltaram com um "pepino"

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2025

Barbearias tem aumentado receita e fidelizado clientes. (Foto: Reprodução/Pexels)

O trabalho de um barbeiro ou cabeleireiro vai muito além de apenas cortar cabelos. Às vezes, é preciso lidar com situações inesperadas — e até cômicas — como a que aconteceu com Clayton Inácio, profissional do ramo há anos em Anápolis, durante um atendimento comum. Ao Portal 6, ele contou uma história engraçada que será revelada no Dia do Cabeleireiro – celebrado neste 19 de janeiro.

Certo dia, um casal compareceu para realizar um corte, que seria feito apenas no rapaz. A namorada acompanhou atentamente cada passo do processo, sentado ao lado dele, e conversando com o barbeiro. Após o serviço, os dois acertaram, se despediram e foram embora normalmente.

Em um dia movimentado, esse casal retornou à barbearia após alguns dias da última visita. A jovem entrou primeiro e perguntou se o namorado poderia ser atendido novamente. Como havia outro cliente na cadeira, o barbeiro informou que poderia encaixá-lo logo após terminar o corte em andamento.

“Aguardando do lado de fora, o casal parecia tranquilo. Eu insisti para que entrassem e aguardassem no sofá, porque o dia estava muito quente e eles estavam dentro do carro. Mesmo assim, ela disse que eles iriam esperar no carro e que, quando eu terminasse, podia chamá-los”, contou.

Assim que foram chamados, entraram na barbearia rindo bastante. O motivo da diversão ficou evidente quando o barbeiro olhou para o rapaz: ele e a namorada haviam tentado reproduzir o corte anterior por conta própria.

“Com uma máquina adquirida recentemente, o casal tentou repetir o efeito do degradê (low fade) que eu havia feito dias antes. Só que o resultado foi bem diferente do esperado, e ele ficou cheio de falhar e buracos, comprometendo boa parte do cabelo”, revelou, aos risos.

Mesmo diante do “desastre capilar”, o barbeiro assumiu a missão de corrigir os estragos. Com habilidade, criatividade e um toque de paciência, conseguiu ajustar o corte para algo que o cliente pudesse sair na rua sem sustos.

O episódio arrancou risadas de todos na barbearia e reforçou um velho ensinamento: algumas coisas devem ser deixadas para quem entende do assunto. Afinal, um bom corte não é só uma questão de estilo, mas também de técnica e precisão.