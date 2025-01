Como limpar o sofá de maneira eficiente e sem gastar muito

Existe um truque caseiro muito simples para deixá-lo sempre limpo sem pesar no bolso

Ruan Monyel - 19 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Metida a Gourmet)

Manter o sofá limpo e com aparência de novo é um desafio constante para muitas pessoas, afinal, esse é um dos móveis mais utilizados da casa.

Com o tempo, é inevitável que ele acumule sujeira, manchas e até odores, especialmente se há crianças ou pets vivendo em casa.

No entanto, existe um truque caseiro muito simples para deixá-lo sempre limpo e livre de manchas, e o melhor: sem pesar no bolso.

Como limpar o sofá de maneira eficiente e sem gastar muito

“Não coloque os pés no sofá!” Quem nunca ouviu essa frase quando era criança, não é mesmo? Mas só agora, depois de adultos, ela faz todo sentido.

Mesmo tendo cuidado, com o tempo e o uso diário, o sofá insiste em acumular sujeiras, pelos e manchas que o deixam com aspecto de velho.

E apesar de ser um item essencial para o conforto do lar, muitas vezes a limpeza do móvel é deixada de lado por parecer uma tarefa complicada ou cara.

A boa notícia é que você não precisa gastar uma fortuna com produtos de limpeza específicos ou contratar um profissional para mantê-lo em ótimo estado.

Existe uma forma simples, caseira, prática e muito econômica de limpar o sofá, utilizando apenas ingredientes que provavelmente você já tem em casa.

Para fazer, em um recipiente, coloque 1 xícara de água, 3/4 de xícara de vinagre de álcool, a mesma medida de álcool, 1 colher de bicarbonato de sódio e 3 colheres de amaciante concentrado.

Misture tudo muito bem e, então, leve a solução para um borrifador para aplicá-la diretamente no sofá, sem deixá-lo molhado.

Mas antes de aplicar a solução, tire a poeira do sofá com um aspirador de pó. Por fim, borrife a mistura diretamente no móvel.

Com uma escova, esfregue toda a superfície do sofá e tire o excesso com um pano seco. Assim, ele ficará cheiroso e livre de manchas. Veja o vídeo:

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!