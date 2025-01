Truque simples das camareiras de hotel 5 estrelas para deixar o banheiro cheiroso

Tutorial ensina você a deixar seu cômodo limpinho e igual desses hotéis chiques por aí

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2025

Deve-se limpar o banheiro ao menos uma vez por semana. (Foto: Reprodução)

Quem já se hospedou em um hotel, com certeza já viu o quanto os banheiros desses lugares estão sempre cheirosos e com um aspecto impecável de higiene e limpeza.

Assim, todo esse cuidado com o banheiro é parte de algumas estratégias das camareiras para promover a melhor experiência possível para o cliente.

Dessa forma, se você também tem vontade de deixar o seu banheiro limpinho e cheiroso igual ao dos banheiros de hotel cinco estrelas, pegue papel e caneta para anotar o tutorial.

Truque simples das camareiras de hotel 5 estrelas para deixar o banheiro cheiroso

Os donos de hotéis de luxo adotam uma fórmula simples, eficaz e acessível para limpar o banheiro. Essa “mágica” proporciona um ambiente fresco e sem agredir as superfícies ou o meio ambiente.

Materiais necessários para fazer a misturinha

– 200 ml de vinagre branco (preferencialmente destilado);

– 100 ml de água morna;

– Borrifador;

– Óleo essencial para aromatizar (lavanda, citronela, eucalipto, da sua preferência);

– Esponja ou pano limpo.

Agora vamos ao preparo da mistura

Pegue um borrifador e misture igualmente o vinagre branco e a água morna. Caso você queira uma ação mais potente contra odores fortes, use só o vinagre puro, sem a água para sentir a diferença.

Para dar um toque especial de perfume na misturinha, adicione de 5 a 10 gotas do óleo essencial que você mais gostar, pode ser lavanda, limão, eucalipto, o que preferir.

Feito isso, você vai borrifar a solução em todos os cantos e superfícies do seu banheiro: na pia, no vaso sanitário, em volta do box, nos azulejos e até nos cantos onde a umidade se acumula.

Depois de borrifada a mistura, deixe ela agir por 10 minutos, isso vai fazer com que o vinagre elimine os germes, os fungos e os cheiros desagradáveis. Se preferir, passe uma esponja ou pano limpo para esfregar levemente as superfícies e remover as sujeiras acumuladas.

Feito isso, enxágue o banheiro com água morna para eliminar os resíduos que ficaram do vinagre. Após ter limpado tudo, borrife novamente a solução nas áreas do banheiro e deixe secar normalmente. Isso deixará o espaço com um aroma fresco e muito agradável.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!