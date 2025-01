Jovem é assassinado enquanto dormia e criança de dois anos fica ferida em Jaraguá

Crime aconteceu por volta das 04h30, quando dois homens com capacetes arrombaram o portão da residência e invadiram o imóvel

Samuel Leão - 20 de janeiro de 2025

Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Foto: Divulgação)

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros dentro de casa, na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Jardim Santa Fé, em Jaraguá. Durante o ataque, uma criança de dois anos, que estava no local, também foi baleada no braço e precisou ser socorrida.

O crime aconteceu por volta das 04h30, quando dois homens com capacetes arrombaram o portão da residência e invadiram o imóvel. O jovem foi surpreendido enquanto estava deitado na cama e morreu ainda no local.

A companheira da vítima, que estava ao lado dele no momento do crime, relatou que os autores efetuaram os disparos rapidamente e fugiram em seguida. Além dela e da criança ferida, outras duas mulheres estavam na casa, mas não foram atingidas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito do jovem no local. A criança foi levada para o Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja). Apesar do ferimento, o estado de saúde dela foi considerado estável.

A área foi isolada para a realização da perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. Buscas foram realizadas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e homicídio simples, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).