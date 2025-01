Motorista de aplicativo viraliza ao revelar soberba de passageira: “em cinco anos, não conseguiu um carro melhor?”

Situação foi contada nas redes sociais da prestadora de serviço, meio que utiliza para divulgar rotina

Paulo Roberto Belém - 20 de janeiro de 2025

Motorista diz estar há cinco anos trabalhando como tal (Foto: Reprodução Instagram)

Uma motorista de aplicativo, identificada como @meireuber, relatou de forma indignada uma situação em que passou recentemente, enquanto trabalhava.

Na rede social, Meire disse diz que em uma determinada corrida, transportou uma passageira que teria reclamado do Fiat Mobi que ela utiliza na prestação de serviço. “Eu não gosto de Mobi. Eu gosto de carro sedan”, teria dito a passageira.

A motorista, em resposta, alertou que a usuária tinha solicitado a categoria X da plataforma Uber, sendo a mais acessível, mas que recebeu uma fala, no entanto, soberba. “Eu só permiti que você viesse fazer a minha viagem porque estou muito atrasada”, teria respondido.

Segundo a motorista, a passageira continuou falando que mesmo na categoria barata, têm carros sedan, citando quais modelos lhe agradava. “A Uber tinha que rever isso porque os carros, agora, estão cada vez menores”, teria emendado a mulher.

Meire disse que respondeu ser um direito da passageira a escolha do carro, mas que teve de volta outra fala, ainda mais agressiva. “Em cinco anos de aplicativo, você não conseguiu um carro melhor?”, teria perguntado a passageira a ela.

A essa fala, a prestadora de serviço respondeu que estava contente com o carro que usava para trabalhar. ”Mas esse, para mim, tá bom. Leva meus passageiros para tudo que é lugar”, rebateu, temendo que viria uma avaliação ruim, que até a publicação do vídeo não teria vindo.

Ao final do relato, a motorista fez um desabafo. “É tão triste a pessoa desfazer da outra assim. Se não gostar do carro, é só cancelar e esperar um carro melhor. Ela desfez do meu Mobinho. Tadinho do meu Mobinho”, encerrou.