Onde assistir Bangu x Flamengo pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira (22)

Clubes chegam à terceira rodada do torneio com as piores campanhas até o momento

Augusto Araújo - 20 de janeiro de 2025

Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22). (Foto: João Gama-BAC / Paula Reis-CRF)

Com as piores campanhas do Campeonato Carioca até o momento, Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), tentando somar pontos.

A bola vai rolar novamente na Arena Castelão, localizada em São Luís (MA). O jogo deve começar a partir das 19h.

Na última rodada, o Alvirrubro perdeu por 1 a 0, diante do Volta Redonda. Heliardo saiu do banco no intervalo do duelo para balançar as redes e fazer o único gol do confronto.

Com isso, o Bangu se encontra na última colocação do torneio, com apenas 01 ponto conquistado nas três primeiras partida.

Da mesma forma, o Rubro-Negro também pontuou apenas uma única vez. Contudo, como fez mais gols que o oponente, se encontra uma posição acima, em 11º.

No último jogo, o Mengão perdeu para o Nova Iguaçu, por 2 a 1. Enquanto Lucas Cruz e Victor Rangel fizeram os gols da Pantera, Wallace fez para o Flamengo.

O Sportv fará a transmissão do duelo pela TV a cabo, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view.

No entanto, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio do chat do site Placar UOL e pela plataforma do Globo Esporte.