Sebrae Goiás abre seleção para estagiários em quatro áreas; veja como se inscrever

Para concorrer às vagas, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior, cursando entre o 2º e o 6º período

Samuel Leão - 20 de janeiro de 2025

Sebrae em Goiás. (Foto: Divulgação)

O Sebrae Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. São quatro vagas disponíveis para estudantes dos cursos de administração, ciências econômicas, ciências contábeis e medicina veterinária, todas destinadas à sede da instituição, em Goiânia. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de janeiro, pelo site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), parceiro na seleção.

O estágio no Sebrae oferece aos estudantes a oportunidade de adquirir experiência prática e desenvolver habilidades comportamentais. A instituição é reconhecida pelo apoio às micro e pequenas empresas e pelo incentivo ao empreendedorismo, proporcionando um ambiente de aprendizado dinâmico aos estagiários.

Para concorrer às vagas, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior, cursando entre o 2º e o 6º período. Além disso, o candidato deve ter o cadastro atualizado no IEL e atender aos requisitos exigidos, como não possuir parentesco com funcionários do Sebrae Goiás e assinar o Termo de Compromisso de Estágio.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: triagem de currículos – que tem caráter eliminatório – e entrevista comportamental. Os candidatos aprovados terão carga horária de 25 horas semanais, podendo optar pelo período matutino ou vespertino.

Os estagiários selecionados receberão bolsa de R$ 1.350, além de auxílio-transporte no valor de R$ 250. O Sebrae Goiás também oferece benefícios como folga no dia do aniversário e acesso a cursos de capacitação profissional. A duração do estágio varia de 12 a 24 meses.

Os interessados devem acessar o site sitedoestagio.com.br/aluno/login e realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido. A seleção será conduzida pelo IEL, responsável pela intermediação entre estudantes e empresas