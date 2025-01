Concurso público em Goiás com salários de até R$ 4 mil está com vagas abertas para todos os níveis de formação

Cargos estão distribuídos entre diversas áreas de atuação

Natália Sezil - 21 de janeiro de 2025

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

Foi publicado o edital para um novo concurso público da Prefeitura de Iaciara, no Leste goiano, que pretende preencher 171 vagas de diversas áreas, com salários de até R$ 4 mil.

O prazo de inscrições tem início no dia 24 de fevereiro e se estende até 28 de março. As inscrições devem ser realizadas online, pelo site Itame Concursos, com taxas que variam de R$ 70 a R$ 120. Aqueles que têm direito à isenção podem solicitá-la nos primeiros dias desse período, de 24 de fevereiro a 02 de março.

O certame é destinado a candidatos de todos os níveis de formação, contemplando fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

Os profissionais aprovados cumprem jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.422 a R$ 4 mil.

O processo seletivo acontece em três etapas: prova objetiva, com aplicação prevista para 25 de maio, prova de títulos (para cargo de Professor) e prova prática (para vagas de Operador de Máquinas). O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Mais informações podem ser conferidas no edital.

Veja quais são as vagas: