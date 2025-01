Empresário que matou brutalmente a ex-mulher e o namorado dela enfrenta júri popular, em Goianápolis

Mulher havia acabou de mudar o status nas redes sociais, anunciando o novo namorado e declarando "Tudo que pedi pra Deus. Meu amor chegou"

Samuel Leão - 21 de janeiro de 2025

Autor e vítima do crime, ex-parceiros. (Foto: Reprodução)

Luciano Luiz Santos, de 41 anos, foi conduzido ao Fórum de Goianápolis, na manhã desta terça-feira (21), para passar pelo Júri Popular. Ele responde pelos assassinatos brutais da ex-mulher, Gislane Silva de Oliveira, de 40 anos, e do namorado dela, João Paulo de Deus Nascimento Tibúrcio, de 31 anos, cometidos no dia 10 de fevereiro de 2024.

À época, a mulher havia acabou de mudar o status nas redes sociais, anunciando o novo namorado e declarando “Tudo que pedi pra Deus. Meu amor chegou”. Um dia depois da publicação, o suspeito pediu o carro do filho emprestado, no qual havia o controle do portão da casa da mãe.

Assim, ele conseguiu invadir a residência, onde atirou sumariamente contra o casal. Na sequência, ele ainda resistiu à prisão e atirou contra os policiais que compareceram à cena do crime, só parando ao esgotar todas as munições.

