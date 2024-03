Empresário se torna réu após crime brutal contra ex e atual namorado dela, em Goianápolis

Suspeito ainda disparou contra policiais antes de ser rendido e preso em flagrante

Augusto Araújo - 12 de março de 2024

Luciano Luiz Santos (à esquerda) é apontado pelas mortes de João Paulo de Deus Nascimento Tibúrcio e Gislane Silvia de Oliveira (à direita). (Montagem: Captura/Redes Sociais)

O empresário Luciano Luiz Santos, de 41 anos, se tornou réu pelo duplo homicídio da ex-esposa e do namorado dela, em Goianápolis, cidade na região Metropolitana de Goiânia.

O caso ocorreu no dia 10 de fevereiro deste ano. Conforme a investigação, Gislane Silvia de Oliveira, de 40 anos, havia sido casada com o suspeito e acabara de assumir um relacionamento com João Paulo de Deus Nascimento Tibúrcio, de 31 anos

No entanto, o simples fato da ex-companheira postar uma foto com o novo namorado e ter mudado o status em uma rede social para “em relacionamento sério”, no dia anterior ao crime, teria despertado a fúria do empresário.

Assim, na data do ocorrido, Luciano teria pego o carro emprestado com o filho. Dentro do veículo, haveria um controle remoto, que abriu o portão da casa de Gislane.

Dessa forma, o empresário conseguiu adentrar a residência da vítima, disparando contra ela e o namorado, que morreram no local.

Além dos assassinatos, o suspeito ainda teria atirado contra uma equipe da Polícia Militar (PM) que foi acionada por vizinhos.

Luciano foi rendido e preso em flagrante. Ele vai responder por três acusações diferentes.

Primeiro, será pelo homicídio triplamente qualificado contra a ex-esposa, por ter motivação torpe, impossibilidade da vítima se defender, e violência doméstica familiar, visto que eles já foram casados.

Já no caso da morte de João Paulo, o assassinato também foi qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa.

Por fim, o suspeito foi indiciado pela tentativa de homicídio dos dois policiais militares que atenderam à ocorrência e foram recebidos a tiros.