Jovem é flagrado gravando colegas de trabalho com celular escondido embaixo da pia do banheiro

Aparelho foi encontrado enrolado em papelão e jornais, na tentativa de passar despercebido

Natália Sezil - 21 de janeiro de 2025

Telefone foi encontrado “camuflado” embaixo da pia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, acionou a Polícia Militar (PM), no final da tarde desta terça-feira (21), após encontrar um celular escondido, gravando, embaixo da pia do banheiro da empresa em que trabalha, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Às autoridades, ela relatou que fora utilizar o sanitário quando percebeu que havia uma música baixa vindo de algum lugar. Ao procurar pela fonte do som, ela percebeu que o barulho vinha de um telefone conectado a fones de ouvido.

O aparelho teria sido encontrado enrolado em papelão e jornais, em uma tentativa de “se camuflar” no ambiente. Diante disso, a mulher teria chamado um fiscal do local para averiguar a situação e reconhecer quem seria o dono do objeto.

Identificado, o suspeito, de 27 anos, foi questionado sobre a presença do telefone no banheiro, que era utilizado por todos os funcionários. O jovem teria argumentado que havia posicionado o celular para filmar os colegas caso fizessem algo proibido, como usar entorpecentes no cômodo.

Ele também teria admitido que sabe que o banheiro não é masculino, mas unissex, de modo que também era usado por mulheres. Apesar disso, o suspeito não respondeu por que teria deixado o objeto gravando, se sabia que as funcionárias frequentavam o local.

Diante dos fatos, o jovem foi conduzido à Central de Flagrantes. O caso, agora, deve seguir sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que apurará o ocorrido.