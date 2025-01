O alimento que ajuda a queimar gordura durante o sono (cientificamente comprovado)

Além de emagrecer, ela também tem propriedades antioxidantes, fibras alimentares e vitamina C

Magno Oliver - 22 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas sem blá blá blá)

Existe um alimento muito famoso entre o meio fitness que é bem conhecido pelo seu aroma agradável e sabor vibrante.

Esse alimento surge graças à infusão das flores de Hibiscus sabdariffa L. e é originário da África: o hibisco.

Dessa forma, o hibisco é o alimento que popularizou por sua composição rica em antioxidantes, como antocianinas e flavonoides, que atuam direto no metabolismo e promovem a queima de calorias durante o sono.

O chá do hibisco é uma moda do meio fitness muito aprovada pela ciência. Assim, um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology analisou os efeitos da bebida em 36 indivíduos com sobrepeso.

Após 12 semanas de consumo diário, os participantes apresentaram redução significativa no índice de massa corporal (IMC). Além disso, também foi registrado impacto na gordura corporal e nos níveis de colesterol ruim (LDL).

Os cientistas atribuíram esses resultados à alta concentração de polifenóis e flavonoides no hibisco, que promovem a quebra de gorduras e protegem o organismo contra danos oxidativos.

De acordo com os cientistas, o segredo do hibisco está em consumir o seu chá antes de deitar, que é a fase em que o corpo entra em estado de reparação.

O hibisco tem ação antioxidante e isso confere à planta capacidade de diminuir o estresse oxidativo e também combater a ação dos radicais livres no organismo.

O chá da planta também é composto por bioativos, como antocianinas e flavonoides, ácidos orgânicos, vitamina C e fibras alimentares. Ele também possui efeito diurético, podendo auxiliar na retenção hídrica ou condições associadas. O chá da planta é excelente para ajudar a acelerar a eliminação de toxinas do corpo.

