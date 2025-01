Placa de aniversário confusa chama atenção de motoristas

Divulgada em rede social, situação provocou comentários entre usuários: "até alguém decifrar esse código, já bateu atrás do carro"

Paulo Roberto Belém - 22 de janeiro de 2025

Pedido confuso foi afixado em veículo (Foto: Repdorução/Instagram)

Cartazes afixados na porta do maleiro de um veículo de passeio, cuja localização não foi divulgada, chamou a atenção dos seguidores do Instagram @placashistoria, que não entenderam muito bem a mensagem.

Literalmente expressando “HOJE ANIVERBUZINE É MEU SARIO PARA ME PARA DARBENS”, o texto pode gerar confusão. No entanto, ao organizar a ordem, é possível compreender o que foi dito: “Hoje é meu aniversário. Buzine para me dar parabéns”.

Em resposta, pessoas que acompanham a página levaram na brincadeira a mensagem, enviando “Pra lê tem que fazer regra de três” (sic), “Tive que usar “BASKARA” pra ler” (sic) e “Até alguém decifrar esse código, já bateu atrás do carro” (sic).

Outros tentaram entender qual seria a citação. “Hoje aniverbusine e meu sario me para dar bens” (sic), disse um. “Demorei pra entender, porém, entendi. Kkkkkkkkkkk” (sic), disse outro. Um terceiro foi mais agressivo. “Nossa mano, eu batia no carro” (sic), disparou.

Pedidos do tipo têm sido vistos, eventualmente, pelas ruas. Entretanto, reivindicações que não passam bem o que quer ser dito, é algo incomum.