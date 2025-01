Saneago está com inscrições abertas para Jovem Aprendiz em Anápolis, Goiânia e outros 68 municípios goianos

Estudantes com idades entre 14 e 22 anos podem participar da seleção, cujas inscrições são online

Natália Sezil - 22 de janeiro de 2025

Estação de tratamento de água da Saneago em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

O Programa Jovem Aprendiz da Saneago está com inscrições abertas até o dia 30 de janeiro para um processo seletivo que pretende preencher 266 vagas e formar cadastro de reserva em 70 municípios goianos.

Podem participar da seleção estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, que já concluíram o ensino médio e com idade entre 14 a 22 anos. Também podem se inscrever pessoas com deficiência sem limite de idade.

É importante ressaltar que está vedada a participação de candidatos que já tenham atuado no Programa de Aprendizagem da Saneago. Candidatos aprovados terão jornada semanal de 20 horas, com remuneração mensal de R$ 759, mais auxílio-transporte.

As inscrições são online e devem ser realizadas pelo site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC), sem cobrança de taxa. O processo seletivo acontece por meio de provas online, cuja previsão de aplicação é entre os dias 1º e 03 de fevereiro.

Já as listas de classificação final devem ser publicadas em 08 de fevereiro. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

Veja as cidades em que há vagas:

O processo seletivo contempla vagas em Abadia De Goiás, Acreúna, Águas Lindas, Alexânia, Alvorada Do Norte, Anápolis, Anicuns, Aparecida De Goiânia, Aragarças, Araguapaz, Bom Jesus De Goiás, Britânia, Cabeceiras, Caçu, Campos Belos, Ceres, Cidade De Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Crixás, Davinópolis, Edéia e Formosa.

A lista de municípios também inclui Goianápolis, Goianésia , Goiânia, Goianira, Goiatuba, Gouvelândia, Guapó, Hidrolândia, Indiara, Iporá, Itaguarí, Itapirapuã, Itumbiara, Jandaia, Jussara, Luziânia, Mambaí, Mara Rosa, Minaçu, Montes Claros De Goiás, Montividiu, Morrinhos, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova Crixás e Nova Veneza.

Por fim, também há oportunidades em Novo Gama, Ouvidor, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, Santa Rita Do Araguaia, São Luiz Do Norte, São Luiz Dos Montes Belos, São Miguel Do Araguaia, Simolândia, Santo Antônio De Goiás, Trindade, Turvânia, Uruaçu, Valparaíso, Varjão e Vila Boa.