Motoristas da Urban “podem cruzar os braços a qualquer momento”, diz presidente do Sittra

Sindicato diz que tratativas sobre salários e benefícios não teria avançado

Paulo Roberto Belém - 23 de janeiro de 2025

Imagem do Terminal Urbano de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (Sittra) voltou a levantar a possibilidade de greve dos motoristas da Urban em Anápolis, alegando que as tratativas sobre salários e benefícios não teria avançado.

Ao Portal 6, o presidente sindical, Adair Rodrigues, disse que havia uma expectativa de que até última semana teria novidades por parte da empresa concessionária do transporte público na cidade quanto às reivindicações.

Com isso, ele não definiu data específica para que uma eventual greve inicie, mas afirma que os trabalhadores “podem cruzar os braços a qualquer momento”. “Hoje estive notificando órgãos competentes, sindicatos patronais, além da Urban”, confirmou Adair.

Segundo o presidente, o ato próximo será convocar os motoristas para uma reunião. ”Convocaremos uma assembleia na semana que vem, mas tenho receio que os próprios trabalhadores decidam entrar em greve por si só”, disse.

Sobre as reivindicações, o sindicalista cita como principais, o retroativo da data-base, que implica no salário da categoria, além dos benefícios, mencionando ticket de férias, bônus de assiduidade, bem como auxílios para os trabalhadores que iniciam e findam o expediente em horários não convencionais.

Acordo

A sinalização do sindicato vem no mês seguinte à realização de um acordo mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), em que ficou definido que a categoria receberia um reajuste de 3,34%, a partir de dezembro. Segundo Adair Rodrigues, este repasse foi honrado.

Em nota, o diretor Jurídico da Urban, Carlos Leão, confirmou o cumprimento deste acordo com os trabalhadores e que, com isto, não tem nada sendo descumprido. Entretanto, ele reforçou que negociações ainda estão em curso, pedindo “paciência da categoria”.

Leão fala exclusivamente das questões relacionadas à data-base. Neste sentido, desconsidera os benefícios que o sindicato pleiteia aos motoristas.

Confira a íntegra da nota

“Fora realizado um acordo parcial referente aos salários e benefícios, sendo pago a todos os trabalhadores vinculados ao STPA-Sistema de Transporte Público de Anápolis o reajuste de 3,34% (conforme autorizado pelo Poder Público). Este reajuste vem sendo pago pela empresa a toda categoria desde dezembro/24, estando rigorosamente em dias os pagamentos.

O que ainda está em aberto (e com avanço nas tratativas junto à nova gestão municipal) é o pagamento desse reajuste retroativo à jun/24 (data-base), ou seja, está em negociação o pagamento do retroativo referente a junho/24 a novembro/24.

Lembrando que qualquer reajuste salarial (corrente ou retroativo) depende da prévia e expressa anuência do Poder Público Municipal, nos moldes do artigo 624 – CLT.

As negociações estão avançando, e rogamos paciência da categoria pois a situação tende a se sedimentar. Já houve sinalização do novo gestor municipal pela busca da solução, mas como a sua assunção à frente da cidade ainda está recente – há que se buscar meios para viabilizar a solução dessa questão”.