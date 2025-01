A história por trás do carro de luxo recuperado pela PRF em Goiás avaliado em R$ 600 mil

Placa seria de outro carro, similar, registrado em Campinas (SP), confirmando as suspeitas de roubo da equipe

Samuel Leão - 24 de janeiro de 2025

Porsche apreendido em Aparecida de Goiãnia. (Foto: Divulgação/PRF)

Muito desejado por muitos, um icônico Porsche conversível, que havia sido roubado em Recife (PE), foi descoberto sendo transportado, com a placa trocada, em Aparecida de Goiânia. O veículo, avaliado em R$ 600 mil, foi apreendido em uma operação que visava aplicar a Lei do Descanso.

O caso aconteceu na tarde da quinta-feira (23), quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuava realizando abordagens em veículos pesados. Em uma delas, identificaram um caminhão-cegonha levando diversos carros. Dentre os carros que eram levados, estava o conversível – de modelo Boxter e cor prata.

Os agentes estranharam a presença do carro, e resolveram consultar os sistemas para verificar a situação. Assim, descobriram que os sinais identificadores dele não condiziam com o veículo, indicando que ele teria sido clonado.

A placa seria de outro carro, similar, registrado em Campinas (SP), confirmando as suspeitas da equipe. Portanto, após as apurações, os policiais tiveram a certeza que o carro foi roubado, identificando uma ocorrência no Nordeste.

A roubo ocorreu na BR-104, em 2024, em Recife (PE), e a vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência. Na denúncia, ele registrava que havia parado, às margens da rodovia, quando foi abordado por dois homens armados, que chegaram em outro veículo.

Sendo ameaçado e sofrendo violência, ele foi colocado no porta-malas e levado para uma chácara, após entregar as chaves aos criminosos. Lá, ele permaneceu sendo agredido por certo tempo, até ser liberto.

Após confirmar todas as informações, o carro foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deverá investigar os pormenores do caso.