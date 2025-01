Ministério dos Transportes trabalha em duas frentes para resolver impasse sobre concessão das BRs 153 e 060 à Triunfo Concebra

Acordo com a Triunfo Concebra foi assinado em 2014 e previa a exploração da rodovia por 30 anos

Pedro Hara - 24 de janeiro de 2025

Praça de pedágio da Triunfo Concebra. (Foto: Divulgação)

À Rápidas, o Ministério dos Transportes (MT) atualizou a situação da concessão das BRs 153 e 060, administradas pela Triunfo Concebra. A pasta informou que trabalha em duas frentes.

A primeira seria fazer ajustes e readaptações no contrato afim de otimizar os acordos – para que, dessa forma, a empresa permaneça com a concessão das vias sem a necessidade de nova processo de licitação – conforme discussões que ocorrem no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU).

Já a segunda alternativa seria a revogação do contrato que foi assinado em 2014, com duração de 30 anos para exploração da rodovia. Neste caso, seria aberta uma nova licitação para concessão da via.

Idas e vindas

Em 2022, a Triunfo assinou um termo aditivo de contrato com a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para devolução do serviço de administração da rodovia, válido por 20 meses.

No entanto, em março de 2024, o Ministério dos Transportes, em resposta ao Portal 6, afirmou que estava analisando “a proposta de otimização contratual apresentada pela concessionária”.