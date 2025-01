Por toda a cidade: água suja em Anápolis segue ganhando proporções e denúncias não param

Portal 6 conversou com a empresa, a ARM, o Ministério Público e até a Câmara de Vereadores, para entender o que está sendo feito para conter o problema

Paulo Roberto Belém - 24 de janeiro de 2025

Imagens mostraram a sujeira da água que estaria saindo das torneiras do CEPI Virgínio Santillo (Foto: Captura)

O problema da água distribuída pela Saneago estar saindo suja das torneiras de Anápolis está se agravando a ponto de várias instituições da cidade estarem se movimentando para atacar a questão.

Nesta sexta-feira, (24), o Portal 6 recebeu imagens do que seria a torneira do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Virgínio Santillo, localizado no bairro Maracanã, desaguando água turva ao ser acionada.

O vídeo teria sido gravado por volta do meio-dia, bem na hora que os jovens estavam em horário de almoço.

Com a informação, a reportagem acionou as instituições instaladas na cidade para verificar a questão, visto que têm sido recorrentes as reclamações de todas as regiões da cidade.

Na última terça-feira (21), uma moradora do bairro Santa Maria de Nazareth denunciou a situação, contando o que tem vivido, principalmente na lavagem das roupas.

Por toda Anápolis

Em contato com a Agência Reguladora Municipal (ARM), o órgão cedeu, com exclusividade, mais de 30 endereços que estariam com o mesmo problema. São reclamações de bairros mais centralizados, bem como de todas as pontas da cidade.

Entre eles, estão: Parque dos Pirineus, Setor Jamil Miguel, bairros Itamaraty, Jundiaí, Eldorado, Da Lapa, Vila Nossa Senhora D’Abadia, entre outros.

O presidente da agência, Robson Torres, disse que o órgão multou a Saneago em sete oportunidades no final de 2024 por conta da situação.

Ele entende que a empresa não está dando atenção à gravidade do que está acontecendo. “A Saneago de Anápolis precisa de apoio, de dinheiro”, disparou. Para Torres, a cidade está sem alguém que atue efusivamente na questão. “Uma superintendência, talvez”, reivindicou.

Ele também explicou porque as autuações paralisaram, mesmo com o problema em persistência. “Tivemos exoneração de todos os servidores da ARM, estou solo”, disse, justificando não poder mais multar, por enquanto.

Com esse cenário, o regulador municipal mencionou que acionou o Ministério Público (MP), a fim de apurar a responsabilidade.

Captando denúncias

A reportagem entrou em contato com o MP para apurar a existência de algum procedimento em andamento sobre a situação, sendo confirmado que há uma “notícia do fato”.

Foi informado que a Promotoria do Consumidor está recebendo reclamações da população, divulgando o WhatsApp (62) 99941 0529, devendo ser encaminhado informações, bem como vídeo registrando a saída de água da torneira principal. Isto, para embasar o procedimento.

Chegou no Legislativo

A presidente da Câmara dos Vereadores, Andreia Rezende (Avente), citou a recorrência e agravamento da situação na cidade, inclusive citando a situação das instituições de ensino que voltaram às aulas.

“Encaminhamos a questão para a Saneago e cobramos ações efetivas, no mínimo enviando caminhão-pipa para eles”, disse, ressaltando que o primordial é solucionar a questão. Andreia citou que espera que ainda este mês a empresa dê resposta.

Sobre o caso do Virgínio Santillo, a assessoria da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que será orientado adquirir galão de água mineral para atender a comunidade escolar e fazer a alimentação nas escolas.

Andreia, inclusive, abriu um canal de denúncias nas redes sociais para receber relatos sobre a água suja e imprópria que está chegando às torneiras da cidade.

Limpeza de poço

Questionada pela reportagem do Portal 6 sobre o agravamento da situação e sobre o problema ter alcançado instituições de ensino, a Saneago repetiu que uma força-tarefa está sendo realizada para normalizar todas as situações de turbidez da água.

Citaram, ainda, que foi feita uma limpeza do que chamam de poço de um ponto de captação do Ribeirão Piancó nesta sexta-feira (24), ato que integra o trabalho, orientando a população a continuar registrando casos de sujeira no abastecimento.

Leia a nota na íntegra:

“A Saneago informa que as ações da força-tarefa para normalizar todas as situações de turbidez da água seguem em curso. Hoje (24), equipes realizaram manutenção para limpeza do Poço de Sucção da Captação de Água do Piancó 01. Durante o retorno do abastecimento – após a manutenção – pode ter ocorrido o carreamento de partículas para as redes de distribuição. Se algum cliente receber água com coloração alterada, é fundamental entrar em contato com os canais de atendimento da Saneago. Lembrando ainda que, para reclamação quanto à qualidade da água – água suja, água com gosto, água com cheiro, água esbranquiçada ou outros – o atendimento é automático, sem filas. Pela Central 08006450115 ou WhatsApp (62)32699115 é preciso informar apenas o número da unidade consumidora. Seguindo os passos, em menos de dois minutos já é registrada a solicitação do serviço”.