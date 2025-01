Água suja e em falta: bairros da região central de Anápolis têm problemas distintos com a Saneago

Usuários narram descontentamento com a empresa, alegando estarem sofrendo transtornos com má prestação do serviço

Paulo Roberto Belém - 21 de janeiro de 2025

Moradoras de Anápolis reclamam de Água suja e falta d’água em bairros de Anápolis (Foto: Captura/Arquivo Pessoal)

Onde não falta água, ela sai suja das torneiras. Onde não sai suja, a água não sai da torneira. Parece algo combinado, mas é justamente essa a situação vivida por duas moradoras de bairros localizados na região Central de Anápolis.

Ambas entraram em contato com o Portal 6 para narrar o descontentamento com os serviços prestados pela Saneago, exibindo vídeos dos transtornos.

Moradora do bairro Santa Maria de Nazareth, a reclamação da pedagoga Érica Fernandes é quanto à condição da água que tem saído da torneira de casa. “Totalmente suja”, dispara. Segundo ela, o problema recorre desde a ano passado e não tem melhorado.

“Esses dias, uma prima que mora perto teve de buscar água aqui para beber, pois tenho purificador”, narrou Érica. Mas não é o fato de ter de socorrer a parente o fato que a incomoda, garante.

Segundo a pedagoga, a insegurança está no “lavar as roupas”. “Tenho evitado, porque quando insisto, a água começa limpa e fica suja no meio do processo. Estou tendo de voltar para o tanquinho, porque nele eu consigo observar a água que sai, caso precise encerrar”, explicou.

Ela diz ter feito contato com a Saneago e que a resposta que recebeu é a de que a empresa não haveria “descoberto onde está o problema”. “Antes diziam que era pelas manutenções. O que eu ouvi, recente, é que não sabem e que estão procurando”, apontou.

Outra situação constrangedora vivida com a situação é em relação à higiene dos dois filhos, com quem mora. “No banho, por exemplo, um dos meus filhos teve de parar no meio para não sair mais sujo do que entrou”, contou.

No seco

Em outro bairro tradicional da parte Central de Anápolis, o problema é o oposto, de forma piorada. A autônoma Ludmilla Sampaio, que vive com a filha, o pai e a mãe na mesma casa, estão sem abastecimento há três dias no bairro Maracanã.

Segundo ela, a situação piorou porque ela contava com o retorno do recurso antes que a caixa d’água de casa esvaziasse. “Tem criança e idosos. Como faço em relação à comida, higiene pessoal e a limpeza?”, questiona.

A autônoma disse que chegou a acionar a Saneago pelos canais de atendimento, mas que não teve qualquer resposta. “Ter de comprar água para o básico é algo que não deveria existir, quando se paga pelo serviço”, arrematou.

Ludmilla ainda destacou que a situação não se trata de um corte de água, pois estaria pagando as faturas de água em dia.

Saneago admite problemas

Em resposta aos dois casos, a Saneago admitiu as situações. Sobre a turbidez da água relatada pela pedagoga, a empresa disse que vai enviar equipe à região do bairro Santa Maria de Nazareth, complementando que está realizando força-tarefa para normalizar todas as situações do tipo.

No caso da falta d’água, a empresa disse que a escassez foi causada por um vazamento oculto na região e que para consertá-lo, precisaram interromper o fornecimento total do recurso. A previsão, segundo a Saneago, é que o reabastecimento será normalizado até à noite.

Leia a íntegra da resposta:

Água suja

A Saneago está enviando equipes ao endereço informado. A Companhia explica ainda que está realizando força-tarefa para normalizar todas as situações de turbidez da água. Entre as ações, está a limpeza de poços e de reservatórios, que pode afetar, temporariamente, o fornecimento de água nos imóveis.

Durante o retorno do abastecimento pode ocorrer o carreamento de partículas para as redes de distribuição. Se algum cliente receber água com coloração alterada, é fundamental entrar em contato com os canais de atendimento da Saneago.

Caso ais algum morador esteja recebendo água turva, para reclamação quanto à qualidade da água – água suja, água com gosto, água com cheiro, água esbranquiçada ou outros – o atendimento é automático, sem filas. Pela Central 08006450115 ou WhatsApp (62)32699115 é preciso informar apenas o número da unidade consumidora. Seguindo os passos, em menos de dois minutos já é registrada a solicitação do serviço.

Logo em seguida, equipes técnicas realizam ações para normalizar a coloração da água, como descargas de rede. Como este tipo de situação é pontual, visto que a água que sai da Estação de Tratamento está 100% em conformidade, ao verificar alteração na coloração da água, é fundamental que o cliente entre em contato com a Saneago o mais rápido possível, pois as ações precisam ocorrer próximo ao ramal de onde há água turva.

Também é possível solicitar este tipo de serviço por meio da Agência Virtual no site www.saneago.com.br ou pelo aplicativo da Saneago, disponível na App Store ou Play Store. Na Agência Virtual ou pelo App é preciso fazer login, mas a solicitação também é ágil e tratada como prioridade.

Todas essas ações têm o objetivo de garantir a qualidade da água tratada para consumo humano. Compromisso com a saúde pública e a qualidade do produto é um desafio constante da Saneago em prol de uma melhor qualidade de vida a todos os anapolinos.

Falta d’água

A Saneago informa que identificou um vazamento oculto na região, que estava causando períodos de intermitência no abastecimento. Imediatamente, técnicos iniciaram uma manutenção para o conserto da rede. Para execução dos serviços, na tarde de hoje (21), foi necessário fechar os registros que abastecem o bairro. A previsão de conclusão do serviço é para as 17h de hoje, quando os registros serão reabertos e o abastecimento será normalizado gradualmente. A previsão de recuperação total do sistema é para a noite de hoje.