Bloco ‘Omelete da Gracyanne’ estreia nas ruas do Rio após sucesso no BBB 25

Participantes entraram no clima com roupas em tons quentes e adereços temáticos

Folhapress - 25 de janeiro de 2025

Gracyanne Barbosa. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O bloco “Omelete da Gracyanne” estreou nas ruas de Botafogo e da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado (25).

O bloco é inspirado no sucesso de Gracyanne Barbosa no BBB 25. Surgiu como uma celebração à musa musa fitness e seu famoso hábito de consumir 40 ovos por dia, conquistando dezenas de foliões em sua primeira edição.

Organizado de maneira informal, o bloco teve como destaque um estandarte criativo, decorado com caixas de ovos, omeletes e pintinhos, símbolos que remetem ao tema e ao emoji da sister no reality show.

Os participantes entraram no clima com roupas em tons quentes e adereços temáticos, como tiaras e fantasias de ovos e omeletes, que garantiram a originalidade e a diversão do evento.

A estreia do “Omelete da Gracyanne” mostrou como o carisma da musa, reforçado por sua participação no reality, ganhou as ruas e virou tema de uma celebração cheia de irreverência e criatividade no Carnaval de rua carioca.