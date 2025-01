Chuvas perdem intensidade, mas tempestades não são descartadas no domingo (26), em Goiás; veja cidades

Meteorologia aponta quedas d'água mais amenas, mas ainda afetando a maior parte do estado

Thiago Alonso - 25 de janeiro de 2025

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Seguindo a tendência das semanas anteriores, o domingo (25) deve ser marcado por chuvas em boa parte do estado, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Entretanto, as quedas d’água prometem ser menos intensas, principalmente nas regiões Norte e Leste do estado.

A meteorologia, no entanto, ressaltou que isso não anula a possibilidade de tempestades, inclusive emitindo um alerta para ocorrências com rajadas de vento de 60 km/h em algumas localidades.

Segundo a Cimehgo, as chuvas devem ser mais sentidas nos municípios de Ipameri e Nova Aurora, com picos de até 12 mm, ambas com variação de nebulosidade e pancadas isoladas.

Em seguida, Firminópolis, Catalão, Jataí, Rio Verde e Ouvidor aparecem com registros de até 10 mm d’água, mesmo volume sentido em Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Rubiataba, Araguapaz, Cristalina e Quirinópolis.

Mesmo com as precipitações, o sol deve predominar em todo estado, com o calorão marcando até 35 °C em Minaçu, na região Noroeste, e 33 °C em Porangatu, no Norte.

Em Anápolis, a situação deve ser ainda mais amena, com termômetros com mínimas de 19 °C e máximas de 28 °C, além de chuvas que não passam dos 7 mm.

Situação parecida com Goiânia, onde as quedas d’água devem chegar a 8 mm, em meio a temperaturas máximas de até 32 °C.