Acidente entre caminhão de bombeiros e carro deixa cinco mortos no RS

Dois bombeiros e três pessoas do veículo de passeio morreram no local

Folhapress - 26 de janeiro de 2025

Dois bombeiros e três civis morreram no incidente. (Foto: Reprodução)

LUDIMILA HONORATO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma colisão entre um caminhão do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e um carro de passeio resultou na morte de cinco pessoas na manhã deste domingo (26), na Rota do Sol, na RS 453. Dois militares estão entre as vítimas.

Acidente ocorreu pouco antes das 9h. O caminhão do Corpo de Bombeiros, cedido pela unidade de Gramado para atuar na Rota do Sol, atenderia uma ocorrência na rodovia quando capotou e colidiu contra o carro, um Toyota Corolla, em Terra de Areia. As informações são da Secretaria da Segurança Pública do estado.

Dois bombeiros e três pessoas do veículo de passeio morreram no local. Os soldados eram Audrei Alves Camargo, 33, e Juliano Baigorra Ribeiro, 38. Um casal e uma criança também morreram. Havia uma quarta pessoa no carro que foi socorrida com vida e encaminhada em estado grave ao hospital.

Cada um dos militares deixou esposa e três filhos. Camargo era natural de Santa Maria e atuava no Batalhão de Busca e Salvamento de Porto Alegre. Já Baigorra era de Uruguaiana e trabalhava no Batalhão de Bombeiro Militar de Bento Gonçalves.

O Corpo de Bombeiros lamentou a morte dos companheiros. “Quando um irmão de farda tomba no cumprimento de sua missão, todos nós sentimos juntos”, disse a corporação.

O governador Eduardo Leite também publicou nota de pesar. “Neste momento de tanta dor, me solidarizo com familiares, amigos e colegas das vítimas, desejando força para enfrentarem estas perdas irreparáveis. Que o grande valor desses bombeiros militares, que estavam a serviço da vida, jamais seja esquecido. Desejo, ainda, pronta recuperação à pessoa que está hospitalizada”, escreveu. Ele disse que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.