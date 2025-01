Bombeiros de Goiás são acionados para combater incêndio em caminhão carregado de combustível

Viatura está equipada com líquido especifico para lidar com as chamas

Pedro Hara - 26 de janeiro de 2025

Incêndio em Nova Araguaia, no Mato Grosso. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Bombeiros de Mineiros foram acionados no final da manhã deste domingo (26), para combater um incêndio em um caminhão carregado de etanol, na cidade de Nova Araguaia, no Mato Grosso (MT).

Segundo informações divulgadas pela corporação, os militares trabalham em conjunto com equipes do estado vizinho. A ocorrência envolve um veículo bi-trem carregado com o combustível.

A cidade fica localizada a pouco mais de 90 km de Mineiros, que é maior município da região.

A viatura contou com o trabalho de três bombeiros e conta com 100 litros de líquido gerador de espuma (LGE), específico para combate e extinção de incêndio desta natureza

Ainda não foram divulgadas informações sobre o que pode ter ocasionado as chamas.