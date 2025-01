Inglês, informática, esportes e mais: cursos gratuitos estão com 500 vagas abertas em Goiânia

Além das atividades e oficinas, oportunidade também oferece vale-transporte, alimentação e atendimento psicossocial sem custos

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2025

Oficinas são voltadas a jovens de 12 a 21 anos em situação de vulnerabilidade social. (Foto: Nandra Leão)

Por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Governo de Goiás está com 500 vagas abertas para atividades, oficinas e cursos de capacitação gratuitos no Centro de Juventude Tecendo o Futuro, em Goiânia.

A oportunidade que diversos goianos buscam para aprender e se profissionalizar em diversas áreas de formação é voltada a jovens de 12 a 21 anos que estão em situação de vulnerabilidade social.

As vagas são para os períodos matutino e vespertino, e a lista de cursos oferecidos inclui aulas de Inglês, Violão, Bateria, Natação, Basquete, Artesanato, Culinária, Dança, além de Serviços de Beleza, Robótica, Assistente Administrativo, entre outros.

Além dos cursos, o Goiás Social e a OVG também oferecem vale-transporte, alimentação e atendimento psicossocial gratuito.

As inscrições se estendem até o final do mês de fevereiro, prazo em que interessados devem comparecer presencialmente na sede do Centro da Juventude, no Jardim Novo Mundo, região Leste da capital.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. É necessário apresentar RG e CPF do adolescente e do responsável, além de comprovantes de endereço e de escolaridade. A OVG ressalta que menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado destacou que o programa colabora para o acesso a um futuro melhor. “Estamos oferecendo aos nossos jovens a oportunidade de transformar suas vidas por meio da educação, do esporte e da cultura”, afirmou.

As oficinas são oferecidas por instituições parceiras, como a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás (Secti), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Escola do Futuro em Artes Basileu França.

Veja todos os cursos disponíveis:

São oferecidas aulas de Inglês, Violão, Violino, Bateria, Teclado, Natação, Voleibol, Basquete, Futsal, Artesanato, Corte e Costura, Culinária, Línguas – Inglês, Dança, Inclusão Digital e Multimídia, Serviços de Beleza, Robótica, Informática Básica, Operador de Computador e Assistente Administrativo.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (62) 3201-6983, (62) 3201-8500 ou pelo WhatsApp (62) 99641-6090.