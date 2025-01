Governo de Goiás se posiciona após operação denunciar esquema de fraude na Goinfra: ‘não passamos pano’

Comunicado ainda afirmou que ação da Polícia Civil foi desdobramento de uma investigação do próprio governador Ronaldo Caiado

Caio Henrique - 28 de janeiro de 2025

Governador Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

O Governo de Goiás veio a público comentar o episódio que chamou a atenção dos goianos nesta terça-feira (28): a investigação da Polícia Civil (PC) contra irregularidades cometidas na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), incluindo até mesmo o ex-presidente, que foi preso.

A assessoria destacou que a operação da PC aconteceu como um desdobramento de uma investigação realizada pelo próprio governador Ronaldo Caiado (UB), que já teria resultado na demissão dos investigados.

Essa iniciativa do chefe do Executivo Estadual, por sua vez, teria sido motivada por relatórios técnicos e inspeções da Controladoria-Geral do Estado (CGE) e da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), que deram início às suspeitas de forma oficial.

Segundo o comunicado, ainda em abril de 2024, foi determinado a demissão de seis auxiliares do primeiro e segundo escalões da Goinfra, logo após o surgimento das suspeitas.

No mesmo período, ocorreu a exoneração do então presidente Lucas Vissotto – o que teria embalado as investigações da PC, que tiveram um desfecho na data de hoje.

Por fim, a gestão estadual afirmou não “passar pano para ninguém” e ter “tolerância zero” com situações do tipo.

“A gestão estadual mantém tolerância zero com desvios de conduta no uso do dinheiro público e continuará colaborando para que os fatos sejam rigorosamente apurados e os responsáveis, devidamente punidos”.

Ao todo, 15 pessoas tiveram a prisão temporária decretada, em uma suspeita de terem sido desviados R$ 10,4 milhões de um contrato de R$ 27,8 milhões.