Abril Laranja: um mês de reflexão e ação pela defesa dos animais

Apesar de ser um tema presente ao longo do ano, abril é um mês para intensificar a reflexão e as ações em torno desse grave problema

Seliane da SOS - 02 de abril de 2025

O mês de abril é marcado pela campanha “Abril Laranja”, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do combate à crueldade animal.

Em Anápolis, como vereadora da causa animal, sinto uma enorme responsabilidade em reforçar essa mensagem, lembrando que, apesar de ser um tema presente ao longo do ano, abril é um mês para intensificar a reflexão e as ações em torno desse grave problema.

A crueldade contra os animais se manifesta de diversas formas: abusos físicos, negligência, abandono, e até o tráfico de espécies. Esses atos não apenas geram sofrimento para os animais, mas também refletem uma falta de empatia e respeito pela vida. Como sociedade, precisamos evoluir em nossa relação com os animais, reconhecendo que eles também são seres sencientes, capazes de sentir dor e emoções.

Nosso trabalho é, antes de tudo, preventivo. É essencial que as leis de proteção animal sejam rigorosamente cumpridas e que a população entenda a importância de adotar e não abandonar, de cuidar e não negligenciar.

Em Anápolis, temos avançado na luta pelos direitos dos animais, mas muito ainda precisa ser feito. A criação de políticas públicas que garantam mais recursos para a fiscalização, resgates, abrigos e campanhas educativas é um passo importante.

No entanto, o maior aliado dessa causa é cada um de nós, em nossa atitude diária. Denunciar maus-tratos, apoiar instituições que lutam pela causa animal e educar as futuras gerações sobre a importância de respeitar todas as formas de vida são atitudes que todos podemos adotar.

Que possamos, juntos, construir uma Anápolis mais humana, onde a crueldade contra os animais seja apenas uma página do passado.