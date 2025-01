Homem faz desabafo após ter carro destruído na Av. Presidente Kennedy: “fim de um sonho”

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo, que estava estacionado, foi atingido em cheio

Natália Sezil - 29 de janeiro de 2025

Vídeo feito pelo dono do veículo mostra como ele ficou após a colisão. (Foto: Reprodução)

O proprietário de um veículo registrou, nesta quarta-feira (29), o resultado de um acidente ocorrido na Avenida Presidente Kennedy, em Anápolis, que destruiu o veículo e causou um desabafo por parte do dono.

No vídeo feito pelo homem, é possível ver a gravidade dos danos causados por uma colisão na parte traseira do Kia Cerato, que, além de ter quebrado parte da lataria e o farol esquerdo, também empurrou o carro rumo à calçada.

Diante dos estragos, o proprietário compartilhou: “chegamos ao final de mais um projeto, final de um sonho”. O momento do acidente também foi registrado, tendo sido gravado por câmeras de segurança de um estabelecimento situado na avenida.

As imagens mostram quando um automóvel passa pela rua, se aproximando dos carros estacionados – entre eles o do autor do vídeo – e colide. O impacto foi tão grande, que o Kia Cerato chegou a “pular”.

Apesar do ocorrido, o homem termina a gravação com esperança: “infelizmente aconteceu isso aí, mas logo, logo tem outro nas pistas”, afirmou.

