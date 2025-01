Goiás reduz número de homicídios pela metade e zera roubos em instituições bancárias, aponta balanço da SSP

Dados foram apresentados durante evento realizado no Palácio das Esmeraldas

Augusto Araújo - 30 de janeiro de 2025

Forças de Segurança de Goiás apresentaram balanço das ações realizadas em 2024. (Foto: Augusto Araújo)

Na tarde desta quinta-feira (30), o Governo de Goiás apresentou o balanço das ações das Forças de Segurança do ano de 2024.

O evento ocorreu no Palácio das Esmeraldas, localizado no Setor Central de Goiânia, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, e demais comandantes e diretores das Forças de Segurança do Estado (Polícia Militar, Civil, Penal, Científica, Corpo de Bombeiros e Procon).

Dentre os principais números que se destacaram, está a redução em 55% do número de homicídios em Goiás desde 2018. Os registros caíram de 2.118 para 945 em 2024.

Além disso, os crimes violentos contra o patrimônio tiveram uma queda bastante expressiva. O roubo de veículos caiu 93% – saindo de 10.104 para 756 neste intervalo de tempo -, assim como assaltos a pedestres (-88%, indo de 46.270 a 5.645) e em comércios (-87%, caindo de 3.518 para 452).

Outro dado que chama atenção é o fato de que em 2024 não houve roubos em instituições bancárias. Em comparação, foram 30 casos do tipo em 2018.

Por fim, os delitos que tiveram menor redução, dentre os apontados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO), foram: