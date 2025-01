Hamburgueria de Goiânia chama atenção ao mostrar sistema “moderno” de entregas

Nos comentários, internautas entraram na onda da brincadeira: "cavalo tem carteira assinada?"

Paulo Roberto Belém - 31 de janeiro de 2025

Hamburgueria aposta na criatividade (Foto: Captura/Instagram)

A propaganda de uma hamburgueria de Goiânia tem chamado a atenção pela criatividade, entregando uma forma diferente para divulgar a qualidade do lanche, atendimento e o serviço de entrega do estabelecimento.

A Euro Hamburgueria Artesanal (@euro.hamburgueria) apostou, primeiramente, na narração de um suposto goiano pé-rachado, com sotaque peculiar, mandando um “além de excelentes sanduíches, você conta também com o mais moderno sistema de atendimento e entrega mais rápida do Brasil”.

Mas o que você imaginaria se somente ouvisse a frase? Pois, bem. São as imagens que tornam o material interessante. A frase publicitária é ilustrada por uma cabine de telefone, típica de outros países e um cavalo, que supostamente seria o fator da rapidez da entrega.

E é justamente considerando a presença do equino, no qual o entregador sai montado com uma “bag” nas costas, que a trilha sonora é coerente. Tudo ao som do sucesso da cantora Beyoncé – “Texas Hold ‘em”, bem estilo country.

Pelos comentários, os usuários também brincaram com a situação e teve os que questionaram o vínculo de trabalho do prestador de serviço animal. “Nos comentários, internautas entraram na onda da brincadeira: “cavalo tem carteira assinada?””, disse um.

Já outra pessoa se divertiu com o que foi mostrado: “Melhor entrega kkk”, citou. Por fim, uma terceira comentou o que pode ser o intuito real do vídeo. “Arrasou no marketing kkkkkkk parabéns!!!”, disse.

Veja a seguir: