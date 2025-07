Brasileiro chama atenção ao mostrar quanto ganha trabalhando como manobrista nos EUA

Vídeo com relato direto viralizou ao revelar ganhos por hora em um dia considerado fraco

Magno Oliver - 03 de julho de 2025

Brasileiro filmou a rotina e surpreendeu ao fazer as contas no final do expediente. (Foto: Reprodução)

Um brasileiro viralizou nas redes sociais ao mostrar de forma direta e transparente quanto ganha trabalhando como manobrista nos Estados Unidos.

Em um vídeo publicado no Instagram, ele filmou a rotina e surpreendeu ao fazer as contas no final do expediente. Mesmo em um dia que classificou como “abaixo da média”, o valor recebido chamou a atenção de milhares de internautas.

No vídeo, ele explica que o cliente pode escolher entre o serviço regular, de 12 dólares, ou o VIP, por 25 dólares, sendo que este último garante uma comissão de 5 dólares por carro estacionado na frente do hotel.

Em um turno com movimento fraco, ele conseguiu atender 16 veículos, incluindo uma Lamborghini avaliada em mais de R$ 10 milhões, que virou atração no meio da gravação.

Após o expediente, ele detalha os ganhos: foram 95 dólares pelas horas trabalhadas, 50 dólares em comissões do VIP e mais 118 dólares em gorjetas.

No total, somou 263 dólares em apenas 5 horas e meia, o equivalente a cerca de 47,80 dólares por hora — mais de R$ 260 por hora na cotação atual.

“Tá bom ou tá ruim?”, pergunta ao final do vídeo, deixando seguidores impressionados com a renda obtida e o custo de vida nos EUA.