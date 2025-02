Artistas lamentam morte da DJ e produtora Boss in Drama

Peppa era uma mulher trans, tinha 38 anos, era natural do Paraná e deixou sua marca na cena pop e eletrônica de São Paulo

Folhapress - 01 de fevereiro de 2025

DJ e Produtora morreu em São Paulo (Foto: Reprodução/INstagram)

(FOLHAPRESS) – Artistas, fãs e amigos lamentaram a morte da DJ e produtora musical Peppa Oliveira, conhecida como Boss In Drama, neste sábado (1º).

Em 2023, Peppa anunciou nas redes sociais sua transição de gênero: “O que rolou? Fiquei mais gostosa e bonita”, escreveu. A causa da morte não foi informada.

Karol Conká, com quem Peppa fez várias colaborações, lamentou a partida da DJ com um carrossel de fotos no Instagram. “Estou sentindo muita dor nesse momento”, escreveu Karol.

“Gostaria de pedir para que todos que tiveram a oportunidade de conhecer, de ser amigo, de trabalhar junto, de aprender, de trocar uma ideia com a Boss in Drama, peço para que elevem seus pensamentos e lembrem com muito carinho e respeito de cada instante com a nossa amiga”, continuou a rapper.

“Eu estou sentindo muito e serei sempre grata por ter conhecido uma pessoa tão especial, inteligente, amorosa, talentosa, divertida. Que saudade. Eu te amo, Peppa”, concluiu. Boss in Drama e Karol Conká colaboraram em faixas como “Lista VIP”, “Farofei” e “Toda Doida”.

Linn da Quebrada também lamentou a morte de amiga e parceira de faixas como “A Lenda”. “Gente, ainda não consigo falar sobre a perda da Boss, a querida Peppa. Uma amiga generosa, dedicada, sensível, acolhedora, engraçada, artista criadora e parceira. Desejo que todos os que a amam possam encontrar algum conforto nesse momento e que ela possa fazer uma passagem tranquila”, escreveu a cantora.

“Meu celular foi roubado, não tenho fotos mas tenho todas as memórias cravadas no mais íntimo do meu ser, minha amiga Peppa. Tenho sua voz ressoando em mim. Sua sala. Seu mic. Tenho os jogos de videogame e madrugadas. Segredos partilhados. Tenho você em mim”, encerrou Linn.

Jup do Bairro escreveu: “Seu talento era inquestionável, só não era maior que a sua generosidade, seu acolhimento e carinho por todo mundo que chegava até ela. Boss in Drama vai fazer muita, muita falta. está doendo fisicamente.”

Pitty também lamentou a perda de Peppa: “Acabei de saber. Tô muito triste, muito.”

“Essa notícia da Boss in Drama… Quando a conheci, foi tão fofa comigo”, lamentou Pocah. “Notícia difícil, tenha paz, minha irmã. Saudade dói”, completou Jaloo.