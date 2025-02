Casa Branca acusa governo do México de fornecer refúgio a traficantes

Neste sábado, Trump assinou um decreto aplicando tarifas de 25% a todas as importações do Canadá e México

Folhapress - 01 de fevereiro de 2025

Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução).

(FOLHAPRESS) – A Casa Branca acusou neste sábado (1º) o governo do México de ter fornecido “refúgios seguros para que os cartéis se dediquem à fabricação e ao transporte” de drogas.

Em um comunicado, o governo americano disse que esses entorpecentes “provocaram a morte por overdose de centenas de milhares de vítimas americanas”. O texto ainda acusa o governo mexicano de ter “uma aliança intolerável” com os cartéis do narcotráfico.

Neste sábado, Trump assinou um decreto aplicando tarifas de 25% a todas as importações do Canadá e México, uma de suas principais promessas de campanha. Já a China será taxada em 10% das importações.

Entre as justificativas para as novas taxas a Casa Branca disse ser necessário responsabilizar os três países por suas promessas de interromper o fluxo de drogas para os Estados Unidos.

Em menção ao México, o governo Trump disse que as tarifas só serão derrubadas se o os mexicanos “cooperarem com os EUA na luta contra as drogas”.

Em resposta à acusação, Claudia Sheinbaum, presidente do México, disse no X que rejeita categoricamente a falsidade da casa branca de que o governo mexicano tem aliança com o crime organizado.

“Se em algum lugar existe tal aliança, é nas lojas de armas dos Estados Unidos que vendem armas de alto poder a esses grupos criminosos, como demonstrou o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro deste ano”, disse a mandatária.

Sheinbaum disse que ordenou ao seu ministro da economia que implementasse medidas tarifárias e não tarifárias para defender os interesses do México.