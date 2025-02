Governo de Goiás oferece mais de 1 mil vagas de emprego com contratação imediata e salários de até R$ 6,5 mil

Mutirão realiza entrevistas presenciais para sete empresas participantes

Natália Sezil - 01 de fevereiro de 2025

Central Mais Empregos fica na Avenida Araguaia com a Rua 15, no setor Central de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás oferece mais de 1 mil vagas com contratação imediata no Mutirão de Emprego que acontece na próxima terça-feira (04), das 08h às 12h, na Central Mais Empregos, Centro de Goiânia.

A oportunidade surge tanto para quem busca ingressar no mercado de trabalho, quanto para quem quer retornar, com cargos em supermercados, frigorífico, empresas de telecomunicação, eletrodomésticos e consultoria.

Interessados devem comparecer na Central Mais Empregos portando documento pessoal e comprovante de endereço. No local, os candidatos também poderão receber orientação sobre as vagas disponíveis e obter auxílio na elaboração de currículo.

Ao todo, sete estabelecimentos aderem à movimentação e realizam entrevistas presenciais com os candidatos. As oportunidades abrangem diversas funções, com salários que variam de R$ 1,8 mil para profissionais sem experiência a R$ 6,5 mil para pessoas com Ensino Superior e atuação na área.

A Secretaria da Retomada reforça, também, que, além das oportunidades disponíveis durante o mutirão, mais de 6 mil vagas podem ser acessadas pelo aplicativo “Minha Vaga!”, do Governo de Goiás.

Participam da ação: Supermercado Tatico, Frigorífico JBS, Supermercado Bretas, Tahto – Brasil Telecom, Supermercado Pão de Açúcar, Lojas Novo Mundo e ALM Consultoria em RH.

Veja as vagas que mais se destacam: