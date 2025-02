Homem é brutalmente agredido em calçada de Goiânia; agressor fugiu após ataque

Situação foi registrada no Parque Oeste Industrial, região Leste de Goiânia

Paulo Roberto Belém - 01 de fevereiro de 2025

Homem foi ferido na face (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, foi encontrado com um ferimento grave na cabeça na manhã deste sábado (1º), em uma calçada do Parque Oeste Industrial, região Leste de Goiânia.

Quem teria encontrado a vítima foi um morador do setor, que, ao sair de casa, percebeu a situação. Ele acionou a Polícia Militar (PM), relatando que o sangramento estava muito forte. Com isso, acionou simultaneamente o Corpo de Bombeiros.

Quando chegaram, os socorristas atenderam o homem, percebendo que ele estaria atordoado e sem comunicação. Foi quando a PM teve acesso a imagens que demonstravam o que aconteceu.

Nas imagens descritas pelos militares, outro homem embosca a vítima numa equina montando uma bicicleta, quando lhe deu um golpe na cabeça. Quando ela caiu no chão, aparentemente desacordada, teria ainda sigo agredida com socos e chutes.

A narração do registro segue com o autor evadindo do local e exclamando ”isso é para você não ameaçar minha mãe”.

No momento em que o homem ferido estava sendo embarcado na ambulância dos Bombeiros, uma mulher chegou ao local dizendo ser a esposa dele.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A polícia chegou a realizar rondas na região para tentar localizar o suspeito observado nas imagens, mas sem sucesso. Sendo assim, foi orientado a mulher do ferido o que fazer posteriormente.

