Recém-nascido ainda com cordão umbilical é encontrado abandonado em calçada de Rio Verde

Mulher, que é técnica de enfermagem, teria sido surpreendida ao se deparar com com o pequeno na porta da própria casa

Samuel Leão - 01 de fevereiro de 2025

Recém-nascido foi encontrado em Rio Verde. (Foto: TV Anhanguera)

Um recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado abandonado na calçada de uma casa em Rio Verde. A moradora da residência o encontrou na manhã deste sábado (1º).

A mulher, que é técnica de enfermagem, teria sido surpreendida ao se deparar com o pequeno, acompanhado com um pacote de fraldas, na frente da própria residência, situada no Setor Medeiros.

Prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento e o encaminhou para o Hospital Materno Infantil.

Na unidade, ele passou por avaliações médicas, que confirmaram o quadro de saúde estável. Ele segue sob a responsabilidade de uma conselheira tutelar.

Agora, deverá ficar 48 horas sob observação e, na sequência, será encaminhado para o Centro de Atenção à Criança, na própria cidade.

As autoridades investigam as condições do caso, com o intuito de localizar os responsáveis pelo abandono.

A polícia ainda teria relatado que havia câmeras na região que poderiam ter registrado todo o ocorrido. Todavia, no momento as mesmas não estavam funcionando.

O caso deverá seguir sendo acompanhado e investigado pelas autoridades competentes.