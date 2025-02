Mais de 560 novas vagas são anunciadas para Aparecida de Goiânia; saiba como se candidatar

Interessados podem conferir ofertas diariamente no site da Prefeitura, além de tirar dúvidas em canais de atendimento

Thiago Alonso - 03 de fevereiro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a abertura de mais de 562 novas vagas de emprego, por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

As oportunidades são cadastradas na página da Secretaria de Trabalho do município e contemplam uma série de empresas locais.

Interessados podem conferir as ofertas diariamente na plataforma digital da Prefeitura, uma vez que as vagas são atualizadas constantemente. Além disso, também é possível esclarecer dúvidas por meio do telefone (62) 99194-3491.

Para se candidatar, os interessados devem se dirigir às unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) presencialmente, localizadas no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Também é possível se inscrever por meio do Vapt-Vupt, desde que um agendamento seja realizado previamente no site. Os concorrentes serão encaminhados para uma das unidades da agência, podendo ser no Araguaia Shopping, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, ou no Buriti Shopping, que contempla o mesmo horário, além do sábado, cujo atendimento é limitado até as 13h.

É necessário portar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato. Empresas que queiram anunciar vagas podem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis:

Auxiliar de logística (47)

Auxiliar de manutenção predial (07)

Auxiliar de montagem (10)

Auxiliar de produção (70)

Auxiliar de serviços gerais (45)

Auxiliar operacional (06)

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) (80)

Carga e descarga (10)

Corretor de imóveis (10)

Eletricista de instalação predial (10)

Motorista Motochapa (10)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!